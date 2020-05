Oprichter van K3 start eigen productiehuis Redactie

14 mei 2020

11u01 3 TV William Vaesen - ook bekend als Niels William, de oprichter van K3, start een eigen productiehuis. Hij doet dat samen met zakenpartner Ilse Nackaerts, die geen onbekende is in de televisiewereld. HEARTMADE MEDIA zal het bedrijf gaan heten.

William Vaesen heeft er al een hele carrière in de showbizzwereld opzitten. Op jonge leeftijd stond hij zelf op het podium als Niels William, later kroop hij als presentator achter de micro bij Radio Donna en Radio 2, en nog later ‘ontdekte’ hij K3 en werd hij manager van tal van Belgische artiesten, waaronder Els De Schepper, Milk Inc, De Ketnetband en Eurosong for Kids. Ook Ilse is geen onbekende in het wereldje. Zij begon als nieuwsanker bij TV Brussel en werkte later mee achter de schermen bij ‘Temptation Island’, ‘Liefde voor Muziek’, ‘Huizenjagers’, ‘2-Sterren Restaurant’, ‘De Buurtpolitie’...

De twee werkten in 2011 al eens samen aan een tv-programma voor de Zuid-Afrikaanse televisie, en die is hen zo goed bevallen dat ze nu samen een productiebedrijf opstarten. “Enkele maanden geleden voelden Ilse en ik tijdens een etentje opnieuw de klik van onze eerste samenwerking in Zuid-Afrika. Het duurde niet lang voor ik haar een berichtje stuurde met de boodschap: “Wat denk je ervan om samen een productiehuis te beginnen?” Eind januari spraken we opnieuw af om wat te brainstormen, en vandaag zijn we superfier dat we met HEARTMADE MEDIA ons eerste programma voor VTM mogen maken”, klinkt het in een persbericht.

“Wij willen televisie maken voor een groot publiek, voor jong en oud, met een hoog entertainmentgehalte, maar altijd positief en vanuit het hart gemaakt. Vandaar: HEARTMADE MEDIA. Als het niet goed voelt, doen we het niet”, voegt Nackaerts eraan toe. Het eerste programma, waarvan de titel nog onbekend is, zal later dit jaar op VTM te zien zijn.