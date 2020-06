Oprah Winfrey maakt tv-special over racisme en discriminatie BDB

06 juni 2020

10u46

Bron: ANP 0 TV Oprah Winfrey (66) werkt aan een tweedelig discussieprogramma over de rassenverhouding in de VS. De special wordt daar komende dinsdag en woensdag uitgezonden.

In ‘OWN Spotlight: Where Do We Go From Here?’ praat Oprah over discriminatie en racisme met activisten, artiesten en leiders uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap. De special komt er naar aanleiding van de dood van George Floyd door politiegeweld en de daaropvolgende protesten in de Verenigde Staten. “Ik heb in de privésfeer met vrienden en visionairs gesprekken gehad over wat de volgende stap is en waar we nu heen moeten”, aldus de presentatrice in een statement. “Het leek me zowel interessant als nuttig om hun idee, bezorgdheden en commentaar in de spotlight te zetten.”

Gasten in de special zijn onder meer Keisha Lance Bottoms, de burgemeester van Atlanta, regisseur Ava DuVernay, politica Stacey Abrams, acteur David Oyelowo en schrijver Ibram Kendi. Volgens het persbericht wordt het programma niet alleen uitgezonden op Oprahs eigen zender OWN, maar ook op alle achttien andere kanalen van moederbedrijf Discovery. Het is niet bekend of het programma ook te zien is op de internationale zenders van Discovery. De special zal wellicht wel te volgen zijn via de kanalen van OWN op YouTube, Facebook en Instagram.