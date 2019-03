Oprah Winfrey gaat documentaires maken voor Apple TV+ KD

25 maart 2019

20u45

Bron: ANP 0 TV Oprah Winfrey (65) gaat programma's maken voor Apple. Ze zal twee documentaires maken en een boekenprogramma waarin ze schrijvers gaat interviewen voor leden van een boekenclub, zo werd duidelijk op het Apple-event in Cupertino. De programma's zullen te zien zijn op de nieuwe streamingdienst Apple TV+.

"Het platform van Apple stelt mij in staat om te doen wat ik wil", zei Oprah Winfrey over haar keuze. "Ik kan nu met mensen over de hele wereld in contact komen." Over haar boekenprogramma zei ze: "Ik wil mensen verbinden met boeken".

Apple TV+ is de langverwachte streamingdienst van Apple. Het concern heeft een hele rits aan sterren aan zich gebonden. Steven Spielberg gaat een remake maken van Amazing Stories. De serie was in de jaren tachtig populair. Ook Reese Witherspoon en Jennifer Aniston gaan voor de techgigant werken, net als Sofia Coppola. Ook komen de makers van Sesamstraat met een special programma voor de kleintjes. Daarin wordt ze alles over computers bijgebracht, aldus het bedrijf.