Opnieuw recordweek voor 'VTM Nieuws' en 'Journaal'

23 maart 2020

12u19 0 TV Het absolute kijkrecord voor het VRT-Journaal is vorige vrijdag nog maar eens gesneuveld. Het staat nu op 1.622.000 kijkers. Eén week na de bekendmaking van de zachte lockdown, lijken de kijkcijfers te stabiliseren, al werd er zondag toch nog meer gekeken dan een week eerder.

Bij VTM ging ‘Blind Getrouwd’ over het miljoen trouwe kijkers. ‘De Mol’ kreeg ook een kleine 100.000 kijkers extra, tot 1.151.000 molloten. Opvallend hier bij VIER: zelfs in barre coronatijden moet Vlaanderen niet weten van ‘Infuencers’, de humorreeks waar Bart De Pauw mee achter de knoppen zit. De reeks kelderde lustig verder van 354.000 kijkers vorige week tot 263.000 kijkers nu. Met slechte gevolgen voor ‘Café De Mol’, dat bleef steken op 262.000 kijkers.

Bij Eén niks dan topcijfers. Naast ‘Het Journaal’, dat haast precies hetzelfde cijfer haalde als vorige zondag, nu een topscore voor ‘Twee Tot De Zesde Macht’, terwijl ook het nieuwe ‘GR5’ sterk opende met 1.109.000 kijkers. In totaal keken 4,9 miljoen Vlamingen zondag in primetime naar tv. Het hoogste cijfer in vele jaren, maar geen absoluut record.

Vrijdag en zaterdag

Vrijdag was ‘The Voice Kids’ de winnaar van de avond met 921.000 kijkers. Al bleven ook toen weer alle nieuwsbulletins absoluut pieken. Naast het absolute record voor ‘Het Journaal’ haalde ‘VTM Nieuws’ 960.000 kijkers. Ook het ‘Extra Nieuws’ haalde met 811.000 een forse score. Bij Eén zaten in de vooravond zo’n 100.000 kijkers extra voor het scherm, in prime time waren er dat zelfs zowat 300.000.

Ook opvallende scores op zaterdag, in gewone tijden een barre tv-avond. ‘Journaal’ en ‘VTM Nieuws’ haalden nu samen ruim 2,5 miljoen kijkers.