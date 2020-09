Opnieuw plottwist in ‘Love Island’: Fabiënne krijgt nieuwe kans om hart van Mattheüs te veroveren BDB

22 september 2020

22u30

Bron: VIJF 0 TV De kaarten bij ‘Love Island’ werden dinsdagavond grondig door elkaar geschud. De heren vertrokken naar Casa Amor, waar nieuwe vrijgezelle dames klaarstonden om de komende dagen ‘Temptation Island’-gewijs hun harten te proberen veroveren. Onder die bevallige deernes was ook een bekend gezicht te spotten.

Fabiënne bleek namelijk één van de vijf dames te zijn die vertoeven in Casa Amor. Zij werd eerder door Mattheüs naar huis gestuurd, maar krijgt nu een tweede kans. “Het is heerlijk om terug te zijn. Ik ben stronger than ever, en ik heb maar één doel: Matthëus voor mij winnen.” Raphaëlla, die tot nu toe een koppel vormt met de jongeman, is dus gewaarschuwd.

Ook de andere vier vrijgezelle dames zijn van plan om niet als single naar huis te gaan. Zo heeft de Vlaamse Lio haar pijlen gericht op Mert. De Nederlandse Jaimy is dan weer helemaal gek van Remco. “Ik kom je halen, jongen”, zegt ze vastberaden. Ook Marit en Fara zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken.

Uiteraard worden ook bij de dames vijf vrijgezelle studs gedropt die de temperaturen verder moeten doen stijgen. Milan, Dylan, Jarno, Edo en Koen zijn er alvast helemaal klaar voor.



