Opnieuw #MeToo-scène in 'Studio Tarara' Redactie

19 februari 2019

'Studio Tarara', Tim Van Aelsts fictiereeks over de begindagen van VTM, zit boordevol contrasten. Zo slaat de platte 'Gaston en Leo'-achtige humor ook vanavond opnieuw om in bittere ernst. Vorige week randde de 'immer sympathieke' Jean Van Hoof (Peter Van den Begin) al de jonge kleedster Babs (Lauren Versnick) aan. Vanavond is hoofdpersonage Sandra (Ruth Beeckmans) zijn slachtoffer. Of hoe #MeToo van alle tijden is.

'Studio Tarara’ om 20.35 uur op VTM