Opnieuw krijgen twee acts een plekje in de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ SDE

15 november 2019

22u40 2 TV In de derde studioshow van ‘Belgium’s Got Talent’ konden opnieuw twee gelukkige acts een plekje in de finale versieren. Bar-Code trad vorige week al aan, maar hoorde vanavond pas dat de kijker hén in de finale wilde, en C-Fam werd door de jury geselecteerd.

De gespierde heren van Bar-Code wisten met hun mengeling van parcours, trampoline en gewichtheffen met het eigen gewicht opnieuw serieus indruk te maken op het publiek, en dus kregen zij de stem van de kijker. Een plekje in de finale was hun beloning.

C-fam, de dansgroep die in de Stadsschouwburg de zaal overdonderde met hun Urban dancemoves bracht in de studioshows een passionele latin dance. Opnieuw wisten ze het publiek én de jury in extase te brengen, met een finaleticket van de jury tot gevolg.