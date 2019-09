Opnieuw kandidaat geblesseerd in ‘Dancing with the Stars’: Julie Vermeire kampt met gekneusde ribben KD

29 september 2019

11u56

Bron: VIER 0 TV De vele dansrepetities eisen hun tol bij ‘Dancing with the Stars’-kandidate Julie Vermeire. De dochter van ‘F.C. De Kampioenen’-acteur Jacques Vermeire liep gekneusde ribben op. Haar danspartner paste daarom de choreografieën aan. Het wordt afwachten of de blessure haar vanavond parten speelt. Vorige week danste ook Viktor Verhulst met een blessure, al kwam dat niet door het dansen: de twintiger had een verkeersongeluk.

Vorig jaar raakte ook Elodie Ouedraogo geblesseerd tijdens de opnames van ‘Dancing with the Stars’. Ze gaf toen zelfs forfait voor de eerste show, maar kon gelukkig wel in de wedstrijd blijven aangezien de eerste afvaller pas in de tweede aflevering afvalt. In de tweede aflevering wist ze ondanks haar blessure toch genoeg punten te scoren om in de running te blijven. Julie kampt nu met gekneusde ribben, maar Elodie kreeg een jaar eerder een ernstiger verdict te horen: zij had een barst in haar rib.