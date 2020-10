Opnieuw gelukkig: Xandee trouwt zaterdag met grote liefde Eric SDE

08 oktober 2020

23u09

Bron: VIER 0 TV Na een moeilijke periode straalt Sandy Boets (41), beter bekend als zangeres Xandee, opnieuw. En dat heeft alles te maken met haar verloofde, Eric, aan wie ze zaterdag het ja-woord geeft. Dat vertelt ze in ‘Gert Late Night’.

Sandy Boets heeft er geen gemakkelijke periode opzitten. De afgelopen jaren moest ze afrekenen met het overlijden van haar mama, drie hartoperaties, zeven ingrepen aan haar been, het verwijderen van twee (goedaardige) gezwellen aan haar baarmoeder en enkele pijnlijke liefdesbreuken.

Maar de zangeres is opnieuw gelukkig, vertelt ze in ‘Gert Late Night’. “Het kan niet altijd slecht blijven gaan, hé? Ik ben in therapie gegaan en dat heeft me heel goed gedaan, om alles te kunnen verwerken." Al is het vooral haar grote liefde, Eric Vanmanshoven (37), die weer een glimlach op haar gezicht heeft getoverd. De twee zijn een jaar samen en stappen zaterdag met elkaar in het huwelijksbootje. Normaal gezien hadden de festiviteiten al in april moeten plaatsvinden, maar corona gooide roet in het eten. “Als je de ware tegenkomt, en je voelt het, waarom dan nog wachten? Ik heb al zo lang gewacht”, zegt ze. “Ik had altijd gezegd dat ik na m’n veertigste niet meer ging trouwen, maar kijk."

Lees ook:

Xandee stapt na amper zes maanden in het huwelijksbootje: “Waarom wachten als het zo goed klikt?” (+)

Na jaren van ellende helpen therapie en nieuwe liefde er Xandee bovenop: “Voor het eerst in lange tijd ben ik weer gelukkig” (+)