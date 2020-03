Opnames van ‘Thuis’ en ‘Familie’ stilgelegd tot na 3 april TK

15 maart 2020

16u20 0 TV De voorbije dagen werden er al voorzorgen genomen op de set van ‘Thuis’, maar de VRT heeft nu toch beslist om de opnames van de soap even volledig stil te leggen. De acteurs worden pas na 3 april terug op de set verwacht. Ook bij ‘Familie’ worden de komende opnamedagen geannuleerd.

“Nadat we de voorbije dagen al voorzorgen namen, nemen we nu deze veiligheidsmaatregel om mee het coronavirus te helpen indijken”, klinkt het in een persbericht van de VRT. “De beslissing komt er ook na overleg met VTM, daar worden om dezelfde reden de opnames van de dagelijkse reeks ‘Familie’ stilgelegd.”

“Een dagelijkse fictiereeks is een zeer specifieke productie”, legt netmanager Olivier Goris uit. “Cast- en crewleden werken op verschillende studio-sets waar de ruimte beperkt is, en interactie en fysiek contact tussen acteurs is in vele scenes onvermijdelijk. Bovendien zijn zowel bij cast als crew verschillende leeftijdsgeneraties vertegenwoordigd. Daarom willen we zeker risico’s vermijden en nemen we deze beslissing. We zijn in Vlaanderen niet de enige die dit doen.”

Op Eén blijven de afleveringen van ‘Thuis’ voorlopig gewoon doorlopen. Momenteel zijn er nog zeker tot en met vrijdag 17 april afleveringen. Ook de opnames van ‘Loslopend Wild & Gevogelte’ worden overigens stilgelegd, omdat verschillende locaties waar gefilmd zou worden niet meer toegankelijk zijn.

Tot wanneer de afleveringen van ‘Familie’ doorlopen, is voorlopig nog niet geweten.