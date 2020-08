Opnames van prestigieuze Apple TV+-serie met Jakob Verbruggen aan het roer hervat SDE

28 augustus 2020

07u30

Bron: Deadline 0 TV Regisseur Jakob Verbruggen (40) mag weer aan het werk. Door corona lagen de opnames van zijn nieuwste project - een serie voor Apple TV+ - een tijdje stil, maar de opnames kunnen nu toch hervat worden.

De Vlaming Verbruggen regisseert de reeks ‘Invasion’, een sciencefictiondrama met hoofdrollen voor onder meer Sam Neill (‘Jurassic Park’, ‘Peaky Blinders’) en Shioli Kutsuna (‘Deadpool 2', ‘Murder Mystery’). De serie is geschreven en geproduceerd door Simon Kinberg (‘X-Men’, ‘Fantastic Four’) en David Weil (‘Hunters’, ‘The Twilight Zone’).

De reeks speelt zich af op vier continenten en volgt hoe verschillende mensen een invasie van aliens beleven. Er wordt gefilmd in de Verenigde Staten (New York), het Verenigd Koninkrijk (Manchester), Marokko en Japan. Daarmee is het een van de meest ambitieuze Apple TV+-projecten tot op heden.

Toen het coronavirus uitbrak in maart, was er in de Verenigde Staten en Marokko al gefilmd. Normaal gezien was het Verenigd Koninkrijk als volgende aan de beurt, maar de productie werd stilgelegd. Nu zijn de opnames toch hervat, met inachtname van de veiligheidsmaatregelen. ‘Invasion’ is een van de eerste Amerikaanse reeksen die opnieuw opstart.

Verbruggen is al langer aan het werk in Hollywood. In ons land regisseerde hij onder meer ‘Code 37' en ‘Vermist’, maar toen hij in 2013 aan het roer stond van de BBC-reeks ‘The Fall’, viel hij pas echt op in Hollywood. Sindsdien groeit z'n palmares alleen maar aan. ‘London Spy’, de seizoensfinale van ‘House of Cards’, een aflevering van ‘Black Mirror’ en ‘The Twilight Zone’. Maar vooral ook: ‘The Alienist’. Met grofweg 4 miljoen euro per aflevering één van de duurste Amerikaanse tv-reeksen, met wereldsterren als Dakota Fanning en Luke Evans in de hoofdrollen. Voor de visuele effecten in die reeks won hij trouwens een Emmy.

