Opnames van het nieuwe seizoen van ‘Loslopend wild’ zijn gestart KDL

05 september 2019

14u41

Bron: VRT 0 TV Goed nieuws voor de fans van ‘Loslopend wild’, de opnames van het nieuwe seizoen van het sketchprogramma zijn van start gegaan.

Het was actrice Ini Massez die het nieuws met de wereld deelde toen ze een foto van zichzelf met de crew van het programma en collega’s Ben Segers en Reinhilde Decleir deelde op Instagram. “Dat er weer wat wild losloopt in Mechelen”, schreef ze erbij.

450 sketches

Eén, de zender waarop het programma wordt uitgezonden, ziet het groots, want er worden meteen 450 sketches opgenomen, goed voor twee seizoenen. Het is intussen tien jaar geleden dat de makers de eerste sketches schreven. Omdat de wereld in die tijd is veranderd, verandert ‘Loslopend wild’ ook mee. “Het DNA van de reeks blijft hetzelfde: hilarische sketches en steengoede Vlaamse acteurs. Maar alles wordt dit seizoen aangevuld met jong geweld, frisse ideeën en nieuwe locaties”, klinkt het bij de zender.

Het vijfde en zesde seizoen van ‘Loslopend wild’ zijn later te zien op Eén. Voor wie niet kan wachten, heeft Eén goed nieuws, want vanaf vanavond kan iedereen elke donderdag genieten van een portie ‘Loslopend wild’.