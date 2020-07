Opnames van ‘Familie’ liggen weer stil (maar niet door corona) MVO

27 juli 2020

06u51 0 TV De opnames van ‘Familie' liggen alweer stil, maar dit keer gelukkig niet door corona. De acteurs genieten momenteel van hun zomervakantie, al zal die dit jaar iets korter duren dan gepland.

De acteurs gingen ermee akkoord om hun vakantie dit jaar te beperken tot drie weken in plaats van vier, zodat ze geen grote achterstand oplopen. Vanwege de coronamaatregelen hebben de opnames dit jaar namelijk al een tijdje stilgelegen.

De opnames konden na de lockdown weer doorgaan onder strike voorwaarden. Acteurs die vaak samen op de set staan als koppel, zoals Sandrine André en Kürt Rogiers, namen hun collega op in hun sociale bubbel. Op die manier konden romantische scènes, waarin gekust wordt, nog steeds worden ingeblikt.

Ook concurrent ‘Thuis’ nam gelijkaardige maatregelen. Daar werden speciale camera’s ingezet die het deden lijken alsof de acteurs dichter bij elkaar stonden dan in werkelijkheid. Of ook bij de VRT-acteurs de vakantie wordt ingekort, is nog niet duidelijk.