Opnames van derde seizoen ‘Dertigers’ gestart LOV

06 juli 2020

18u25 0 TV Goed nieuws voor alle ‘Dertigers’-fans: vandaag zijn de eerste opnames van het derde seizoen van de populaire fictiereeks voor Eén gestart. Op beelden is te zien hoe dat eraan toegaat in coronatijden.

Op deze eerste draaidag, die plaatsvond aan de Antwerpse kaaien, hadden actrices Kim Van Oncen (Saar) en Ellen Verest (Nora) enkele scènes samen. Zij zijn de eersten van de cast die opnieuw op de set stonden. De komende dagen zullen ook de andere acteurs scènes opnemen. De kijkers die na zich het einde van vorig seizoen zorgen maakten omdat een huilende Saar op de trein naar Londen stapte, kunnen gerust zijn: dat wil dus niet zeggen dat Saar in het derde seizoen niet opnieuw in Antwerpen kan opduiken.

Zowel op de set als tijdens de voorbereidingen houdt de crew rekening met alle veiligheidsvoorschriften. Repetities worden met mondmaskers gedaan, en enkel tijdens het draaien zelf spelen de acteurs zonder mondmasker. Voor iedereen is het dus een nieuwe manier van werken. “De sfeer op de set was onmiddellijk zoals de andere jaren, met of zonder masker! Wat ik wel mis zijn de gezellige babbels met onze make-upartiest. Normaal zouden we elkaar na zo’n lange tijd uitvoerige updates geven. En als ze nu verder staat en iets zegt met het masker en het faceshield aan, versta ik er helemaal niets van. (lacht) Een voordeel: Ik heb vandaag ook al direct nachtscènes dus dan kan ik straks wel ongegeneerd geeuwtjes laten, met al die afstand tussen ons", zegt Kim Van Oncen.

‘Dertigers’ zal dit voorjaar te zien zijn op Eén. Deze zomer zijn seizoenen 1 en 2 van ‘Dertigers’ te (her)bekijken via VRT NU.