Opnames 'The Witcher' stilgelegd en productie 'Peaky Blinders' uitgesteld vanwege corona

16 maart 2020

14u19

Bron: ANP 0 TV Jammer nieuws voor fans van ‘The Witcher’: het tweede seizoen zal waarschijnlijk nog wat langer op zich laten wachten. De opnames van de populaire Netflix-serie in het Verenigd Koninkrijk zijn voorlopig stilgelegd. Netflix vindt het volgens Deadline onverantwoord om vanwege het coronavirus door te gaan met draaien in de Arborfield Studios, ten westen van Londen.

Het is de eerste grote televisieproductie in het VK die stil komt te liggen vanwege de virusuitbraak. Eerder werden wel al in de Verenigde Staten en Canada verschillende draaidagen opgeschort. De verwachting is dat de productie van ‘The Witcher’ over twee weken verdergaat.

De fantasyserie, met Henry Cavill in de hoofdrol, gaat over monsterjager Geralt of Rivia. De reeks, die sinds 20 december te zien is op Netflix en erg goed scoorde, is gebaseerd op een boekenreeks van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. Netflix heeft al een tweede seizoen aangekondigd.

Intussen lieten ook de makers van ‘Peaky Blinders’ weten dat de productie voor het zesde seizoen van de reeks voorlopig niet van start gaat. “We danken onze geweldige cast en crew, en al onze fantastische fans voor hun voortdurende steun”, klinkt het op Facebook.

corona gooit ook roet in het eten op Vlaamse filmsets.

