Opnames 'The Voice Kids' uitgesteld, productie 'The Masked Singer' verschoven Jacob De Bruyne

19 maart 2020

00u00 0 TV Nu de opnames van onder meer 'Familie' zijn stilgelegd, was het ook onzeker of 'The Voice Kids' straks een écht slot zou krijgen, met halve finale en finale.

"Er is even overwogen om dat niet te doen en na de kwartfinale een winnaar of winnares uit te roepen", aldus Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM. "Maar we gaan dat niet doen. De vele kijkers én uiteraard de kandidaten verdienen een apotheose van de wedstrijd waaraan ze zo succesvol hebben deelgenomen. We gaan dus, zodra dat weer kan, de halve finale en de finale van 'The Voice Kids’ uitzenden. Alleen weten we niet wanneer dat zal gebeuren. Mogelijk nog dit voorjaar, mogelijk in de zomerperiode of in het najaar.”

De zender heeft inmiddels ook beslist om de productie van de fonkelnieuwe show 'The Masked Singer' naar een latere datum te verschuiven. "Dat wordt een erg belangrijke, populaire show voor ons, die enkel in de beste omstandigheden, met livepubliek, kan opgenomen worden. Dat kan voorlopig niet, dus verschuiven we de show naar een latere datum."