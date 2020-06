Opnames ‘The Bold and the Beautiful’ hervatten woensdag MVO

16 juni 2020

20u18

Bron: ANP 0 TV De acteurs van ‘The Bold and the Beautiful’ keren na drie maanden terug op de set. De opnames van de soap worden woensdag hervat in Los Angeles, meldt Deadline. Het is daarmee de eerste Amerikaanse televisieserie die de productie weer opstart.

De opnames van ‘The Bold and the Beautiful’ kwamen medio maart stil te liggen vanwege de coronacrisis. De soap werd alsnog dagelijks uitgezonden, waardoor de afleveringen eerder op waren. Ook in Nederland, waar de serie te zien is bij RTL, werd de meest recente aflevering weken geleden uitgezonden. Wanneer ‘The Bold and the Beautiful’ weer op tv komt, is nog niet bekendgemaakt.

De soap heeft zich wel te houden aan een streng coronaprotocol. Zo is de voltallige cast en crew getest op het virus en zullen ze ook tijdens de draaiperiode meerdere keren worden getest. Daarnaast is er een kleinere club op de set aanwezig, zijn mondkapjes - behalve voor acteurs tijdens het filmen - verplicht en is er een speciale coronacoördinator aangesteld om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt.