Opnames Temptation Island weer begonnen Maxime Segers

08 oktober 2018

13u02

Bron: AD.nl 4 TV Het is weer zover: de opnames van een gloednieuw seizoen 'Temptation Island' zijn begonnen. Het programma, waarin koppels een poging doen trouw aan elkaar te blijven, is vanaf 2019 op de buis te zien. Dat laat Rick Brandsteder weten op Instagram.

Er is nog niet veel bekend over het nieuwe seizoen, maar duidelijk is dat de producenten in een mum van tijd nieuwe stelletjes hebben gevonden die hun relatie op het spel durven te zetten. Dat betekent ook dat er weer een stel sluwe verleid(st)ers klaar staat om de koppels uit elkaar te drijven.



Rick Brandsteder en de Vlaamse Annelien Coorevits nemen de presentatie zoals altijd voor hun rekening. Brandsteder laat weten dat Temptation Island zich dit jaar afspeelt in Thailand. "Wij houden ons wel Thai", grapt hij bij een foto waarop hij en Annelien op een zonovergoten strand staan.



Fans van 'Temptation Island' kunnen hun geluk niet op. 'YES! Nieuw seizoen!', reageert een volger van de presentator. Een ander: 'Nog even geduld, maar Temptation dates worden weer een feit.'



Het vorige seizoen was een groot succes voor de programmamakers. Daarin deden onder meer Tim en Deborah mee, die ijzersterk begonnen. Er lag zelfs een trouwring klaar. Maar toen 'Timtation' eenmaal voor de charmes van de blonde Cherish viel, bleef er weinig over van hun relatie.

Wij kunnen de verleiding niet weerstaan... #temptationisland #2019 #wijhoudenonswelthai Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 07 okt 2018 om 15:24 CEST