Opnames ‘Riverdale’ stilgelegd wegens coronadreiging BDB

12 maart 2020

09u04

Bron: ANP 2 TV De opnames van de serie ‘Riverdale’, bij ons te zien op Netflix, in het Canadese Vancouver zijn stilgelegd. Een van de medewerkers van de show heeft namelijk contact gehad met iemand met het coronavirus. Dat maakten de producenten bekend.

De studio achter de serie, Warner Bros. Television, liet woensdag in een statement weten: "Ons teamlid wordt op dit moment onderzocht. We werken nauw samen met de autoriteiten in Vancouver om erachter te komen wie er in contact is geweest met ons teamlid." De studio maakte niet bekend of het gaat om een castlid of iemand van de crew.

"De gezondheid en veiligheid van onze werknemers, cast en crew zijn altijd onze topprioriteit", aldus Warner. "Uit voorzorg hebben we de productie van ‘Riverdale’ op dit moment gestaakt.”