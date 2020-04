Opnames nieuwe telenovela uitgesteld HL

27 april 2020

00u00 0 TV Na 'Sara' maakte VTM nog meer telenovela's, maar 'Ella', 'David' en 'LouisLouise' konden het succes van hun voorganger nooit evenaren. Eind vorig jaar bestelde VTM toch een nieuwe telenovela bij productiehuis DeMensen.

"Het wordt een nieuwe reeks geschoeid op het klassieke recept: een modern sprookje met een fijn liefdesverhaal in de vorm van een eindige soap", zegt creatief directeur Davy Parmentier. "Het scenario wordt nu geschreven en de casting is bezig." De opnames waren voorzien voor dit voorjaar, maar de corona-epidemie zorgt voor uitstel. "We bekijken nog wanneer we kunnen beginnen opnemen", laat VTM weten. De voorbije jaren maakte 'Familie' ook elke zomer een webisode. Of er dit jaar opnieuw zo'n online reeks komt, is nog niet duidelijk.

