Opnames nieuwe Britse minireeks van regisseur Hans Herbots van start SD

14 maart 2019

15u19

Bron: VAF 0 TV Hans Herbots (48) is in het Verenigd Koninkrijk gestart met de opnames voor de zesdelige reeks ‘Cobra’. Die maakt hij in opdracht van de zender Sky One.

Regisseur Hans Herbots richt zijn pijlen steeds meer op het Verenigd Koninkrijk. Nadat hij er eerder al de misdaadreeks ‘Rellik’ (in 2017, voor BBC/HBO) en enkele afleveringen van ‘Riviera’ (in 2018, voor Sky One) regisseerde, houdt hij nu de touwtjes in handen bij de zesdelige reeks ‘Cobra’. Die vertelt het verhaal van de Britse eerste minister die zijn land door een grote internationale crisis moet loodsen en het moet veiligstellen voor een uitbarsting van de zon. Daardoor worden alle communicatie en de stroomvoorziening in het VK en grote delen van Europa lamgelegd.

Robert Carlyle (‘Trainspotting’, ‘The Full Monty’) neemt de hoofdrol voor zijn rekening. Richard Dormer, David Haig en Victoria Hamilton spelen een bijrol. Er wordt onder meer gedraaid in Londen en Manchester. ‘Cobra’ wordt dit najaar verwacht op de Britse zender Sky One en het streamingplatform Now TV.

In Vlaanderen is Herbots bekend als regisseur van films als ‘Windkracht 10: Koksijde Rescue’ (2006) en ‘De behandeling’ (2014) en de reeksen ‘Het goddelijke monster’ (2011) en ‘Vermist’ (2016).