Opnames nieuw seizoen ‘La Casa de Papel’ begonnen: deze setfoto’s geven al heel wat informatie prijs avh

08 januari 2019

16u16 43 TV Al wie de eerste twee seizoenen van ‘La Casa de Papel’ heeft gezien, kijkt reikhalzend uit naar het volgende seizoen. Ons geduld wordt op de proef gesteld, want Netflix heeft nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar deze setfoto’s geven ons wel al heel wat interessante informatie.

Vorige week gingen de opnames van het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’ van start in Firenze. Jawel, de reeks verhuist, althans voor minstens een deel, naar Italië. Mogelijk plant El Professor zijn nieuwste roof in Firenze, een van de belangrijkste cultuursteden ter wereld. Maar de setfoto’s geven nog iets veel interessanters prijs.

Opgelet! Spoilers: wie de eerste twee seizoenen nog niet heeft gezien, klikt nu best weg.

Op de setfoto’s is niet alleen El Professor (Álvaro Morte) te zien, maar ook… Berlin (Pedro Alonso).

Berlin werd in het tweede seizoen doodgeschoten, maar verschijnt nu wel opnieuw in het derde seizoen. Het is nog onbekend of het derde seizoen zich afspeelt vóór het verhaal van de eerste twee seizoenen of dat Berlin op miraculeuze wijze toch in leven wist te blijven. In een teaser hintte Netflix al op een terugkeer van Berlin.

De terugkeer van het meest tot de verbeelding sprekende personage van de reeks, kunnen wij alleszins alleen maar toejuichen.

Het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’ verschijnt in de loop van 2019. De eerste twee seizoenen zijn nu beschikbaar op Netflix.