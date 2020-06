Opnames ‘Loslopend Wild’ en ‘Dertigers’ gaan opnieuw van start SDE

15 juni 2020

19u05

Bron: NB 0 TV Nadat eerder al ‘Thuis' en ‘ Nadat eerder al ‘Thuis' en ‘ Familie ’ opnieuw zijn beginnen te filmen, zijn nu ook de opnames van ‘Loslopend Wild’ weer gestart. Ook ‘Dertigers’ mag binnenkort beginnen met draaien. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De televisiewereld start langzaam maar zeker opnieuw op. Nadat de medewerkers van ‘Thuis’ en ‘Familie’ al opnieuw aan het werk gingen, werken ook andere reeksen aan een heropstart. Sinds vorige week zijn de opnames van het vijfde seizoen van ‘Loslopend wild’ weer begonnen. Er zijn wel enkele strikte veiligheidsvoorwaarden, zoals het gebruik van mondmaskers en de filmploeg die achter plexiglas werkt. Voor acteurs Eva Binon en Patrick Vervueren zijn de maatregels iets soepeler: omdat zij in het echte leven een koppel vormen, hoeven ze geen afstand te houden.

‘Dertigers’ zal pas op 6 juli opnieuw opstarten. “Op de set zal het er natuurlijk anders aan toegaan dan we gewoon zijn”, zegt actrice Kim Van Oncen, die Saartje speelt. “Maar nu we contact mogen hebben met tien personen, is veel mogelijk. Zolang we voorzichtig en verantwoordelijk zijn.” Intieme scènes kunnen, met één persoon. “Ik weet al met wie mijn personage close zal zijn, maar dat mag ik nog niet zeggen”, lacht Van Oncen.

