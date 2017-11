Opnames 'House of Cards' opnieuw uitgesteld KDL

09u35

Bron: ANP

De cast en crew van de populaire Netflix-reeks 'House of Cards' hebben een nieuw bericht ontvangen waarin staat dat de opnames van het zesde, en laatste, seizoen nog langer op zich laten wachten. Zo zal er volgende 'The Hollywood Reporter' al zeker tot 8 december niets gebeuren de set. De pauze kwam er naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag aan het adres van hoofdrolspeler Kevin Spacey, die inmiddels ontslagen is bij de show.

"De laatste twee maanden zijn bijzonder zwaar voor ons allemaal geweest. Dit hadden we niet kunnen voorzien. Maar deze productie is groter dan één persoon en we hadden niet trotser kunnen zijn op het loyale team waarmee we werken", vertelt Pauline Micelli, de senior vice-president juridische zaken van Media Rights Capital, het productiebedrijf waar 'House of Cards' onder valt. Netflix kondigde eerder al aan na dit seizoen te stoppen met de serie en stelde een onderzoek in naar de aantijgingen aan Spacey's adres. De cast en crew worden al zeker uitbetaald tot 8 december, wanneer er een update komt over de opnames.