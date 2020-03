Opnames ‘Homo Universalis’ uitgesteld BDB

23 maart 2020

11u59

Bron: NB 0 TV De opnames van ‘Homo Universalis’, het populaire spelonderdeel in het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’, zijn uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer ze opnieuw hervat kunnen worden.

“We hebben de opnames van ‘Homo Universalis’ even gestaakt omwille van de coronacrisis”, vertelt VRT-netmanager Olivier Goris in Het Nieuwsblad. “Maar we kunnen nog wel een tijdje voort.” Voorlopig blijft de rubriek dus te zien op tv.

In het onderdeel van ‘Iedereen Beroemd’ strijden 100 Vlamingen om de ultieme titel te bemachtigen, die van ‘homo universalis’. Ze moeten daarvoor allerlei opdrachten uitvoeren, gaande van aardappels opvangen op een vork en een espadrille zo ver mogelijk wegschoppen tot een ketting maken met elastiekjes. Elke dag valt de minst goede kandidaat af. De winnaar mag een jaar lang gratis op reis.