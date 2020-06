Opnames ‘Friends’-reünie gaan in augustus van start MVO

19 juni 2020

19 juni 2020

Goed nieuws voor wie vol ongeduld zit te wachten op de 'Friends'-reünie. De opnames waren uitgesteld wegens de coronacrisis, maar intussen zijn er nieuwe plannen gemaakt. De cast zou opnieuw samenkomen in augustus.

Dat bevestigt Marta Kauffman, één van de makers van de serie, in een interview met The Wrap. “Zolang er geen tweede coronagolf komt, zouden we deze zomer nog van start kunnen gaan met de opnames. We vermoeden in midden augustus.”

Het was aartsmoeilijk om David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey) en Matthew Perry (Chandler) weer samen in één kamer te krijgen, vanwege hun drukke agenda’s. Men hoopt dan ook dat de opnames zoals gepland kunnen doorgaan deze zomer, want een nieuwe datum prikken kan telkens vele maanden uitstel betekenen. Eind dit jaar zou de special dan te zien zijn op HBO Max, een nieuw streamingplatform van de Amerikaanse zender HBO.