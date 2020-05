Opnames ‘Dossier K’ verliepen niet zonder slag of stoot: “Die film heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost” Isabelle Deridder

13 mei 2020

19u00 0 TV Volgens onze chef showbizz Jelle Brans is ‘Dossier K.’, die vanavond op tv te zien is, een echte aanrader. Logisch ook, aangezien het een razend spannende thriller is met heel wat actiescènes. Al verliepen die opnames niet altijd even vlotjes, zo legt acteur RKan Albay uit. “De setfotograaf kreeg per ongeluk mijn knie in zijn gezicht.”

Voor wie niet helemaal mee is: ‘Dossier K.’ is de tweede thriller van Jef Geeraerts uit de Vincke & Verstuyft-reeks die verfilmd werd, na ‘De zaak Alzheimer’. In ‘Dossier K.’ wordt het verhaal gebracht van een clanoorlog bij de Albanese maffia, waarbij politiemannen Vincke (Koen De Bouw) en Verstuyft (Werner De Smedt) alles op alles moeten zetten om de bad guys op te sluiten.

“Ik ben nog altijd supertrots dat ik de rol van de Albanese gangster Shehu mocht spelen”, vertelt RKan Albay. “Voor mij was het een heel intensieve rol. Ik ben zelf van Turkse origine, maar Shehu is Albanees. Ik moest dus de taal onder de knie krijgen. En dat niet alleen: vier maanden voor de opnames vroeg regisseur Jan Verheyen immers of ik kon bijkomen voor de rol. Shehu liep in het script tegen de vijftig aan, maar ik was destijds nog maar 34. Jans redenering luidde dus dat als ik zou bijkomen voor de rol, ik sowieso ouder zou lijken... Ik besloot om ervoor te gaan en kwam meer dan 30 kilo bij. Tijdens de opnames woog ik 158 kilo.”

“Het bijkomen zelf ging nog vlot, maar meteen nadien moesten we een actiescène filmen in Spanje (wat in het verhaal uiteraard moest doorgaan voor Albanië). Met mijn 158 kilo, een kostuum en met lange haren liep ik in de beboste bergen van Spanje met één camera rechts van mij en een andere achter mij. Een film wordt niet altijd chronologisch gedraaid, en we draaiden die dag één van de slotscènes. Ik liep zo hard als ik kon en voelde het door mijn gewicht meteen aan mijn enkels. Na de eerste take, riep de regisseur ‘cut’ en kon ik even stoppen om op adem te komen. Toen riep Jan onmiddellijk erna: ‘Alles oké? Lukt het nog?’. Ik riep terug: ‘Nog 20 keer als het moet!’, terwijl ik bij mezelf dacht: ‘Alstublieft, laat het na deze take gedaan zijn.’ Maar het moest uiteraard nog eens.”

“Deze keer moest ik zelfs een langer parcours lopen”, gaat Albay verder. “Ik keek naar mijn route en besefte dat de eindgedeelte naar beneden lopen was, wat uiteraard leuker is, maar dan moet je wel nog tot stilstand kunnen komen. Ik zag iets verderop een paar vierkante meter grasruimte waar ik me zou kunnen laten neervallen. Ik was er klaar voor. Ik waggelde met mijn 158 kilo naar mijn startpositie, weer met de twee stalkers (cameramannen) achter me en begon te rennen. Toen ik ‘cut’ hoorde, was ik super gelukkig dat ik mocht stoppen met lopen. Ik moest wel nog even uitbollen naar beneden, waar ik me zou kunnen laten neervallen op mijn uitgekozen grasplekje. Althans, dat dacht ik toch... Want plots merkte ik dat de setfotograaf Nick juist op dat bewuste plekje was gaan liggen om een paar foto’s te nemen. In volle vaart stormde ik op hem af. Veel ruimte om af te wijken was er niet, en ik probeerde in al mijn naïviteit nog in een filmische poging over hem te springen. Dat liep uiteraard verkeerd af. Met mijn knie stootte ik op zijn gezicht en ik vloog zelf tegen een boomstronk aan. ‘Dossier K.’ heeft op die manier letterlijk bloed, zweet en tranen gekost!”

‘Dossier K.’, Eén, 21.25 uur

