Opnames ‘Beau Séjour 2’ zonder Lynn Van Royen TDS/MVO

21 juni 2018

07u57 0 TV Het is nu zeker: vanaf mei 2019 vinden nieuwe opnames plaats van 'Beau Séjour'. De serie zal evenwel niet meer draaien rond de overleden Kato Hoeven, gespeeld door Lynn Van Royen, want een nieuw vrouwelijk hoofdpersonage maakt haar opwachting. En ook de rest van de cast zijn nieuwe gezichten.

Beau Séjour’, de spannende reeks van Sanne Nuyens en Bert Van Dael, krijgt in 2019 een vervolg. Daarvoor krijgen ze €25.000 euro van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Hoewel de reeks aanvankelijk bedoeld was als eenmalig, maakt Eén dus toch een tweede seizoen.

Het eerste seizoen van de serie vertelde het verhaal van Kato, een meisje dat hij eigen lijk vindt, en op zoek gaat naar haar moordenaar. Pas dan kan ze haar oude leven achter zich laten.

De makers van het programma zetten zich binnenkort aan de productie van een vervolg. Wat de verhaallijn van het nieuwe seizoen precies wordt, of wanneer het zal worden uitgezonden, is nog niet bekend. Opvallend is wel de donatie van het VAF, aangezien het meestal niet doneert aan vervolgreeksen.

Het succes van ‘Beau Séjour’ valt niet te ontkennen. Zelfs de Amerikaanse streamingsite Netflix was onder de indruk. Via hun platform kan het programma over zowat de hele wereld bekeken worden. Hopelijk wordt ‘Beau Séjour 2’ net zo indrukwekkend.