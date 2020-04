Opnames ‘Bake Off Vlaanderen’ gaan door zoals gepland: “Maar de taart gaat de tent niet meer rond” SDE

30 april 2020

08u44

Bron: NB 0 TV Fans van ‘Bake Off Vlaanderen’ mogen opgelucht ademhalen: de opnames van het nieuwe seizoen, die deze zomer gepland staan, kunnen gewoon doorgaan. Dat laat VIER weten aan het Nieuwsblad.

De makers van de Nederlandse ‘Bake Off’ - ‘Heel Holland Bakt’ - lieten eerder al weten dat zij een grotere tent zouden voorzien, zodat de nodige afstand gerespecteerd kan worden door de kandidaten. “We overwegen zelfs stoplichten aan elk bakeiland zodat nooit ergens twee mensen tegelijk staan”, klonk het. Bij ons worden ook maatregelen genomen, laat woordvoerster Barbara Salomon weten. “Wat de tent betreft: na seizoen één zijn wij al overgeschakeld op een veel groter formaat, wellicht het formaat dat ze nu in Nederland zullen gebruiken. De desks van onze bakkers staan in onze tent sowieso al op voldoende afstand om de social distancing te respecteren.” Toch zullen er nog andere maatregelen komen op basis van uniforme richtlijnen voor alle ‘Bake Off’-producties én maatregelen specifiek voor België. “Maar we kunnen er nu al zeker van zijn dat de taart na de jurering niet meer de tent zal rondgaan. Enkel de jury zal volledig coronaconform nog mogen proeven van de baksels”, laat Salomon nog weten. Deze zomer begint VIER met de opnames van de gewone ‘Bake Off Vlaanderen’ én een versie met kinderen.

Lees ook:

Wim Opbrouck zegt geen ‘nee’ tegen nieuw seizoen ‘In de Gloria’: “Nooit zo hard gelachen als toen”



Hoewel Wim Opbrouck al drie jaar ‘Bake Off Vlaanderen’ presenteert: “Zelf taart bakken? Nee jong, ik ga gewoon naar de patisserie”