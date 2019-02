Opmerkelijke kandidaat voor ‘Kamp Waes’: ook Dries Van Langenhove wil meedoen SD

04 februari 2019

07u15

Een loodzware opleiding van de Special Forces van het Belgische leger in levende lijve meemaken, dat is de opzet van het nieuwe programma van Tom Waes (50), 'Kamp Waes'. Ruim 5.000 geïnteresseerden schreven zich al in, waaronder alvast één bekende: Dries Van Langenhove.

In ‘Kamp Waes' krijgen gewone burgers de stevige Special Forces-opleiding van het Belgische leger, iets waar meer kandidaten in falen dan slagen. Toch zijn heel wat Vlamingen geïnteresseerd om het gebeuren in levende lijve mee te maken. Ook de oprichter van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove. Volgens het Nieuwsblad vertelde hij op Facebook dat duizenden volgers hem aanmoedigden om mee te doen met het programma. “Ik ben gefascineerd door avontuur en uitdagingen”, vertelde hij. “Het blijft natuurlijk een programma van de VRT. Of die mij goed gezind zijn, valt af te wachten."

Wie zich nog wil inschrijven voor ‘Kamp Waes', heeft nog kans tot eind februari.