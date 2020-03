Opmerkelijke gastrollen en miljoenen kijkers: 35 weetjes over 35 jaar ‘Neighbours’ Hans Luyten

18 maart 2020

10u00 1 TV De Australische soapfans beleven een explosieve week. ‘Neighbours’ bestaat 35 jaar en viert dat pittig: met 3 doden en 5 huwelijken. Want 3 + 5 = 35. De Vlaamse kijker moet nog even wachten op al dat drama, want Eén zendt de feestelijke afleveringen pas over een dik jaar uit. Wij vieren het jubileum alvast met 35 interessante weetjes en onthouden: ‘everybody needs good neighbours’.

1. De allereerste aflevering van ‘Neighbours’ (bij ons: ‘Buren’) werd op 18 maart 1985 uitgezonden door het Australische Channel 7 (Seven Network).

2. De 35ste verjaardag wordt niet enkel op 18 maart maar deze hele week gevierd.

3. In een promofilmpje onthulden de makers twee straffe cijfers: er zouden 3 doden vallen en 5 huwelijken plaatsvinden. In de teaser smolten de cijfers 3 en 5 heel mooi samen tot 35.

4. Of de doden en de huwelijken ook echt allemaal voor deze week zijn, is nog afwachten. De vijf spannende afleveringen kregen de dramatische titel ’Endgame’ (‘Eindspel’). Vandaar dat sommige fans al vreesden dat ‘Neighbours’ zou stoppen. Wat werd tegengesproken.

5. Vorige week zat er een leuke hint naar het jubileum in een aflevering van ‘Neighbours’ verborgen, want de cijfercombinatie van het slot van een locker dat in een scène werd gebruikt, was 18385. Inderdaad, de verjaardagsdatum 18-3-1985.

6. Een belangrijke plot in de jubileumweek draait rond een verjaardagsfeest op een verlaten eiland van het personage Ell Conway. Zij wordt natuurlijk … 35.

7. Het jubileum wordt ook gevierd met de terugkeer van negen personages uit het verleden. Naast drama en romantiek is er dus ook plaats voor nostalgie.

8. Stephanie McIntosch (Sky Mangel) is een van bekende gezichten die weer opduikt. Zij zorgt voor een primeur en het eerste lesbische huwelijk in de reeks. Haar bruid is Lana, een ex-schoolvriendin (Bridget Neval). In 2018 was er trouwens al wel een homo-huwelijk te zien.

9. Voor deze verhaallijn werd er op de Australische versie van de Gay Pride gefilmd.

10. De andere anciens die een comeback maken zijn: Bruce Samazan (Mark Gottlieb), Melissa Bell (Lucy Robinson), Olympia Valance (Paige Smith), Paul Keane (Des Clarke), Andrew Morley (Jack Callahan), Annie Jones (Jane Harris), Damien Bodie (Dylan Timmins) en Scott McGregor (Mark Brennan).

11. Volgens de Australische tv-blog ‘TV Tonight’ keren deze personages enkel terug om te huwen en daarna weer te verdwijnen.

12. Alan Fletcher en Jackie Woodburne, die in ‘Neighbours’ al een eeuwigheid het superkoppel dr. Carl Kennedy en Susan spelen, waren eerder deze maand naar Ierland afgezakt voor opnames voor de serie en zouden daarna naar Londen doorvliegen om er met de Britse fans de 35ste verjaardag van de serie te vieren. Het coronavirus dwarsboomde dat plan.

13. ‘Neighbours’ is een atypische soap, want naast veel drama zit er opvallend en ongewoon veel humor in.

14. In tegenstelling tot ‘Familie’ en ‘Thuis’ kent de soap geen zomerstop.

15. De helft van de scènes spelen zich buiten de studio’s af: in de zon. De acteurs dragen dan ook constant zomerkleren. In de serie lijkt het in Australië altijd goed weer te zijn.

16. Nog een kenmerk dat weinig soaps hebben: ‘Neighbours’ gaat over de bewoners van een zestal huizen, die naast elkaar liggen in de doodlopende straat Ramsay Street in het fictieve Erinsborough.

17. De huizen bestaan echt, maar worden elk seizoen een tijd afgehuurd voor de buitenopnamen. De interieurs, de tuinen en het hotel bevinden zich wel op het gigantische terrein van het studiocomplex.

18. De soap haalt in Australië (Channel 5) tussen de 350.000 en 400.000 kijkers per aflevering.

19. ‘Neighbours’ is een belangrijk exportproduct en wordt in heel wat landen uitgezonden. Mocht de reeks ooit verdwijnen van de Australische buis, zouden de camera’s toch blijven draaien voor de buitenlandse markt.

20. Tegenwoordig produceren de Britten mee de soap. Sinds 2018 worden de afleveringen op wat uurverschil na bijna gelijktijdig in het Verenigd Koninkrijk en Australië uitgezonden.

21. Een episode van ‘Neighbours’ bereikt in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 2 miljoen kijkers.

22. Eind jaren ‘80 vormden Kylie en Jason het meest populaire koppel ooit in Ramsay Street. Naar hun tv-huwelijk keken 20 miljoen Britten.

23. De eerste aflevering van ‘Buren’ werd op de toenmalige BRT uitgezonden op 31 oktober 1988. Tegenwoordig staat ‘Buren’ in de late namiddag op Eén geprogrammeerd.

24. De soap bereikt bij ons gemiddeld zo’n 130.000 live-kijkers per aflevering. De serie is ook te volgen via VRTNu.be.

25. De VRT loopt meer dan een jaar achter op Australië, omdat het uitzendritme van de afleveringen bij ons voortdurend wordt onderbroken door verslaggeving van sportmanifestaties, zoals wielerwedstrijden. De achterstand op Australië wordt steeds groter.

26. Eén zendt later dit jaar de 8.000ste aflevering uit.

27. Een aflevering van ‘Neighbours’ duurt slechts 22 minuten. ‘Familie’ en ‘Thuis duren enkele minuten langer.

28. De soap startte destijds rond drie families: Ramsay, Robinson en Clarke. Als een verhaal rond een familie uitverteld was, verhuisde die gewoon en kwam er een ander gezin wonen.

29. De enige ancien die er van bij het begin bij was, is Stefan Dennis (Paul Robinson). Lucy Robinson debuteerde in 1986, maar werd ondertussen al door drie actrices vertolkt: Melissa Bell, Sasha Close en Kylie Flinker.

30. ‘Buren’ is het langstlopende programma op de Vlaamse televisie op ‘Het Journaal’ en ‘Het Weer’ na.

31. De open Vlaamse fangroep op Facebook telt zo’n 2.100 volgers.

32. ‘Neighbours’ wordt gemaakt door het productiehuis Fremantle, dat destijds ook ‘Sons and Daughters’ produceerde. ‘Sons and daughters’ was in de jaren tachtig de allereerste dagelijkse serie op de Vlaamse beeldbuis.

33. ‘Neighbours’ kende al tientallen generieken en beginmelodieën, maar de bekende woorden ‘everybody needs good neighbours’ bleven altijd behouden.

34. Heel wat beroemdheden hebben de start van hun bekendheid te danken aan hun debuut in ‘Neighbours’. Onder hen: Kylie Minogue, Jason Donovan, Natalie Imbruglia en Guy Pearce.

35. Ook Russell ‘Gladiator’ Crowe (nu te zien op Canvas in ‘The Loudest Voice’) heeft ooit een klein rolletje in de serie gespeeld.