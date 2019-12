OPMERKELIJK: Vier rode buzzers in ‘Belgium’s Got Talent’, maar act bijt van zich af: "Niels heeft iets tegen Antwerpenaren” CMA/LV

13 december 2019

22u45 20 TV Een opmerkelijke gebeurtenis in ‘Belgium’s Got Talent’ vanavond: een act moet stopgezet worden nadat alle juryleden op de rode buzzers hadden gedrukt. Travestiegroep Mask’ara droop teleurgesteld af. Groepslid Zsazsa Lamor (50), die het in 2013 al tot de halve finales schopte, reageert scherp.

Het is al van het eerste seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ geleden dat alle vier de juryleden in een studioshow op hun rode buzzer drukken en daarmee dus een act vroegtijdig naar huis sturen. Travestiegroep Mask’ara wil mensen aan het lachen brengen, maar de jury werd duidelijk niet erg warm van de comedy-act. “Of je van de humor van Mask’ara houdt, is persoonlijk. Onze humor is best wel wat plat. We lachen met pipi, kaka, scheten, borsten, en dat werkt bij een groot publiek. Jammer genoeg bleek onze humor niet geschikt voor televisie”, reageert een teleurgestelde Danny Calander, alias Zsazsa Lamor, aan onze redactie.

“Ik wist op voorhand dat we niet door zouden gaan, maar dat ze ons alle vier een rood kruis zouden geven waardoor we onze act moesten stopzetten? Dat was nu ook niet nodig. Dat niet doen, is simpelweg een vorm van respect.” Sterker nog, Zsazsa is ervan overtuigd dat “de West-Vlaamse Niels Destadsbader iets tegen Antwerpenaren heeft.”

Toch denkt de groep er niet aan om op te geven. “Ik schaam me niet. We trekken nog altijd volle zalen en zullen niet aan ons zelfbeeld laten raken.” Maar, besluit Danny, “dit ga ik wel nooit meer doen.”