Opmerkelijk. ‘Sara’ in top 10 best gestreamde programma’s en series van 2019 in VTM GO Lorenzo Veppi

21 december 2019

10u01 0 TV We kijken met z’n allen heel wat uren naar series en programma’s via streamingdiensten, zoals bijvoorbeeld VTM GO. Hoewel het platform nog maar in april 2019 gelanceerd werd, staat de teller op bijna 1 miljoen unieke gebruikers die al meer dan 52 miljoen video’s hebben bekeken. Wanneer we de top 10 van al die video’s opstellen, zijn de resultaten op z'n minst opmerkelijk te noemen. Zo is de telenovelle ‘Sara’ uit 2007 nog steeds populair bij het publiek.

10. Matroesjka’s

Het succesvolle ‘Matroesjka’s’ vindt nog steeds een publiek bij de kijkers van VTM GO. In de dramaserie zien we Belgische vrouwenhandelaars aan het werk, die in Oost-Europa meisjes rekruteren om ze nadien te exploiteren als prostituees.

9. LouisLouise

De romantische telenovelle ‘LouisLouise’ met Hilde De Baerdemaker en Axel Daeseleire in de hoofdrol was 10 jaar geleden een groot succes en was de opvolger van ‘Sara’.

8. Spoed

Vlaanderen’s bekendste ziekenhuisserie Spoed is integraal te zien op VTM GO, en dat blijkt in de smaak te vallen. We kunnen er onder andere Sven de Ridder, Kürt Rogiers en Ann Van den Broeck in aan het werk zien.

7. Locked Up

De Spaanse thrillerserie ‘Locked Up’ vertelt het verhaal van een jonge vrouw die, onder invloed van haar baas, belastingfraude pleegt. Ze belandt in de gevangenis en moet zien te overleven in de bedreigende omgeving.

6. Gina & Chantal

Achter de gevel van de rijke Gina zitten heel wat geheimen verborgen, eentje waar ze zelf niet van op de hoogte is. Samen met poetsvrouw Chantal en vriendinnen Eve en Nicky ontrafelt ze het mysterie dat de hele villawijk in de band houdt.

5. Aspe

De Vlaamse politieserie Aspe dateert nog van 2004 en werd voor het laatst uitgezonden in 2014. Toch blijven heel wat mensen kijken naar de bloederige mysteries.

4. Spoorloos (webisode van Familie)

Al enkele seizoenen kunnen fans van ‘Familie’ online verder genieten van de Van den Bossche clan. Zo maken we in ‘Spoorloos’ kennis met de jonge Lars en Veronique, waar een belangrijke gebeurtenis hun hele leven omgooit.

3. De Buurtpolitie

Het bekendste politiekorps van Vlaanderen is intussen al toe aan z’n 12de seizoen. Dat de avonturen van Andy Peelman & co in de smaak vallen, dat staat buiten kijf.

2. Sara

De Vlaamse versie van de Amerikaanse serie ‘Ugly Betty’ was een denderend succes in 2007. De telenovelle vertelt het verhaal van Sara De Roose, het ‘lelijke eendje’, die met haar innerlijke schoonheid zich ontpopt tot de mooiste zwaan. Na meer dan 10 jaar is de serie nog altijd populair.

1. Familie

De familie Van den Bossche zit in het hart van heel wat Vlamingen gesloten. Dagelijks stemmen heel wat kijkers af op VTM GO om de laatste aflevering van de soap te bekijken. Daarmee staat ‘Familie’ met stip op één.