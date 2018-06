Opmerkelijk: komiek zonder stem wint 'Britain's Got Talent' 2018 met hilarische zelfspot MVO

11u41 0 TV 'Lost Voice Guy' heeft de hoofdprijs van 'Britain's Got Talent' 2018 binnengehaald. Lee Ridley (37) lijdt aan hersenverlamming en is daardoor zijn spraakvermogen verloren. Toch laat hij zich niét het zwijgen opleggen.

"Ik was al gehandicapt voor het populair was", staat er op zijn t-shirt te lezen. Zijn speciale humor en zelfsport kwamen in het begin eerder ongemakkelijk binnen bij het publiek, maar het duurde niet lang eer hij de harten van zowel de jury als de kijkers thuis had veroverd. "Waarom ik mensen naar mij laat staren en lachen tijdens mijn act? Op straat doen ze dat toch sowieso, nu is er tenminste een geplande tijd en locatie voor."

Met behulp van een monitor, een systeem dat ook door Stephen Hawking gebruikt werd, vertelt de man uit Newcastle zijn moppen. Sinds 2015 is hij fulltime aan het werk als komiek. Naar eigen zeggen had hij nooit gedacht dat hij het tot de finale zou schoppen, laat staan winnen. Gisterenavond haalde hij dan toch zijn slag thuis.