Opmerkelijk: Judge Judy nu zelf voor rechter gesleept TDS

22 januari 2018

23u16

Bron: BUZZE 0 TV Judy Sheindlin wordt voor de rechter gesleept door twee mensen die hielpen bij het opzetten en realiseren van haar populaire show 'Judge Judy'. Dat meldt TMZ. De medewerkers claimen dat ze Judy in contact brachten met producer Larry Little, waarna de show een hit werd. Daarvoor wil het tweetal nu geld zien.

Onlangs kocht de Amerikaanse zender CBS de rechten van 'Judge Judy' voor 95 miljoen dollar. Twee mensen die hielpen bij de opzet, Sandi Spreckman en Kaye Switzer, kregen niets van het geld dat werd verdiend aan de realityshow. Via een rechtszaak hopen de dames nu minimaal 4,75 miljoen dollar over te houden aan de bemiddeling die uiteindelijk leidde tot de start van 'Judge Judy'.

Het programma is al sinds 1996 te zien in Amerika en werd in de eerste jaren ook in een aantal Europese landen uitgezonden. Inmiddels is de show te zien bij FOX.