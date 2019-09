Opmerkelijk: Jan Decleir sloeg ooit film met Nicole Kidman en Tom Cruise af TDS

11 september 2019

23u02

Bron: VRT

Op het filmfestival in Oostende kreeg Jan Decleir, stamvader van de Vlaamse acteerwereld, een Lifetime Achievement Award én een blinkende ster. Een gepast eerbetoon aan één van onze allergrootste acteurs, die op zijn 73ste kan terugblikken op een bijzonder rijke carrière in het Vlaamse theater en de film. In ‘Vandaag’ praat Danira met Jan over zijn eerste toneelvoorstelling, de rollen en buitenlandse aanbiedingen die hij wel eens durfde weigeren.