Opluchting in ‘De Noodcentrale’: “Dankzij jou leeft het kindje nog” SD

03 juni 2019

21u53

Bron: Eén 0

In de laatste aflevering van ‘De Noodcentrale’, die vanavond werd uitgezonden, was het erop of eronder voor een baby, die aan het stikken was. Calltaker David hield het hoofd koel, en probeerde aan de mama uit te leggen hoe ze het kindje moest helpen. Een ambulancier belde nadien terug om hem op de hoogte te brengen van hoe het met het kindje gaat.