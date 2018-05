Ophef over holebi’s in ‘Blind Getrouwd’: "Kennelijk is Vlaanderen dan toch niet zo ruimdenkend" Wim Nijsten

29 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Ik haak af. Dit is een brug te ver voor mij." En: "Bah, dan kijk ik zeker niet meer!" ‘Blind Getrouwd’ hoopt volgend jaar ook homo’s en lesbiennes te mogen verwelkomen, maar dat stuit op heel wat verzet. "Vreemd", zeggen experts Margo en Sybille in Dag Allemaal. "Maar we gaan er ons niet door laten afschrikken."

Tussen Tim en Esther is het, zoals u kan lezen op pagina 10, jammer genoeg toch niet gelukt. Maar met twee van de vijf koppels nog altijd gelukkig gehuwd, hoeven ze bij ‘Blind Getrouwd’ niet te klagen. Het succesprogramma van VTM gaat er dus mee door.

‘Goed voorbereid’

De zoektocht naar nieuwe deelnemers is al van start gegaan, met een in ’t oog springend wervingsfilmpje, waarin ook een mannen- en vrouwenkoppel te zien zijn. Een holebikoppel in ‘Blind Getrouwd’? Het lokt verrassend genoeg negatieve reacties uit bij een aantal fans van het programma. De ene al wat scherper geformuleerd dan de andere, maar de boodschap is grotendeels dezelfde: "Niks tegen holebi’s. Maar ze moeten ons niet verplichten om dit normaal te vinden."

"Tja", merkt ‘Blind Getrouwd’-experte Margo Van Landeghem op, "sommige mensen vinden het dus nog steeds moeilijk om met homoseksualiteit geconfronteerd te worden. Ze beweren dat ze het allemaal prima vinden, tót hun zoon of dochter thuiskomt met iemand van hetzelfde geslacht."

Of totdat ‘Blind Getrouwd’ een expliciete uitnodiging richt aan onder anderen homo’s en lesbiennes.

"We moeten het onder ogen zien: sommige mensen pretenderen graag dat ze ruimdenkend zijn, maar dat valt kennelijk toch nogal tegen. Er lopen meer mensen met homofobe gedachten rond dan we denken."

Welk gevoel hebben makers en experts van ‘Blind Getrouwd’ bij deze onverwachte afkeer voor jullie initiatief? 

