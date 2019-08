Ophef in ‘Temptation VIPS’: Nederlands koppel verlaat eiland onmiddellijk vanwege zwangerschap TDS

09 augustus 2019

16u12

Met enige twijfel gingen de Nederandse Channah en Quinten de verleiding aan in 'Temptation Island VIPS', dat vanaf september bij ons te zien is op VIJF. Maar a an hun avontuur is tijdens de aflevering van deze week een abrupt einde gekomen. Tijdens het kampvuur deed Channah dan ook een schokkende onthulling: ze is in verwachting van een kindje. "Dit programma is alles behalve voor een zwangere vrouw", reageerde de presentatrice.

De huilbuien, het proberen weerstaan aan de verleiding én de hoop om sterker uit ‘Temptation Island VIPS’ te komen: de deelname van de Nederlandse Channa is één grote rollercoaster geweest. Al na drie dagen bleek dat haar partner Quinten het erg lastig vond om de vrouwelijke vrijgezellen van zich af te slaan. Dat tot groot verdriet van zijn vriendin, al kwam zij daarna wel tot het besef dat hun relatie nog nauwelijks waarde had.

Chenna kwam tijdens de aflevering van deze week echter met een ‘verrassing’ op de proppen die wellicht schokkender is dan de alle kampvuurbeelden. Zij had dan ook plots een belangrijke mededeling, die ze alleen met presentatrice Yolanthe wilde delen. “Vlak voordat Quinten en ik hierheen kwamen, zijn we erachter gekomen dat ik zwanger ben”, onthulde Channah haar geheim. Presentatrice Yolanthe reageerde geschokt. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is best wel heftig!”

Channah bekende vooraf te hebben getwijfeld om aan ‘Temptation Island VIPS’ mee te doen. Toch namen zij en Quenten het risico. “Juist omdat hij zei: just the three of us. We gaan dit halen”, legde ze uit. Ondanks alle verdrietige momenten, is Channah ook dankbaar dat ze heeft meegedaan. Vooral omdat ze, naar eigen zeggen, erachter is gekomen hoe Quinten echt in elkaar steekt. “Ik ga toch liever naar huis. Omdat ik gewoon heel graag voor mij en de kleine wil zorgen.”

De presentatrice kon zich daar volledig in vinden. “Dit programma is alles behalve voor een zwangere vrouw”, reageerde zij. Channah kon rekenen op veel steun van Yolanthe, die naast haar kwam zitten om haar een stevige knuffel te geven en wat wijze woorden in te fluisteren. Ook besloot Yolanthe dat het tijd was om partner Quinten erbij te halen. Wat daar de uitkomst van is, is nog niet duidelijk. Dat wordt in de aflevering van volgende week bekend.

Eerder bekend

Of het er in realiteit wel zo gemoedelijk aan toe ging als de aflevering laat uitschijnen, is evenwel nog maar de vraag. Eerder was immers al bekend geraakt dat het koppel door de zwangerschap het programma vroegtijdig moest verlaten. “Tijdens de opnames in Thailand, heeft deelneemster Channah verteld dat zij in verwachting is van haar vriend Quentin”, aldus zender RTL toen. “Zowel RTL als producent Zodiak waren hiervan vooraf niet op de hoogte en hebben samen met het koppel besloten de deelname vroegtijdig te stoppen. Channah en Quentin bereiden zich nu in alle rust voor op de komst van hun eerste kindje.”