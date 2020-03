Ophef in ‘RuPaul’s Drag Race’: deelnemer weggestuurd na ‘walgelijke’ misleiding van jonge mannen IDR

24 maart 2020

13u00 0 TV Wie vandaag de dag een dosis glitter, kitsch en waanzinnige outfits kan gebruiken om de lockdown te vergeten, kan bij Netflix terecht voor ‘RuPaul’s Drag Race’. Al hangt er dankzij drag queen Sherry Pie een serieuze donkere wolk boven het huidige seizoen. Sherry, die in het dagelijkse leven Joey heet, wordt ervan beschuldigd dat hij verschillende mannen in de luren heeft gelegd. Drag Race diskwalificeerde Sherry, maar dat neemt het verdriet van de slachtoffers niet weg. “Hij heeft walgelijke dingen gedaan.”

Probeer jij dezer dagen zoveel mogelijk in uw kot te blijven, en is Netflix daar een trouwe compagnon bij? Dan heb je ongetwijfeld ook al ‘RuPaul’s Drag Race’ als suggestie zien voorbij komen. Dat programma, waarin een hoop dragartiesten - onder leiding van de legendarische opperqueen RuPaul - strijden om ‘America’s next drag superstar’ te worden, zit ondertussen al aan z’n twaalfde seizoen. Maar wat alweer een kitschfeestje van jewelste had moeten worden, wordt deze keer overschaduwd door het wansmakelijke gedrag van een van de deelnemende queens, Sherry Pie. Zo beschuldigen verschillende mannen Joey Gugliemelli ervan dat hij hen heeft gecatfished. Zo deed Joey zich online meermaals voor als een iemand uit de tv-industrie, terwijl het z’n echte bedoeling was om z’n slachtoffers seksuele handelingen te laten verrichten.

Seksueel en fout

De bal ging aan het rollen toen acteur Ben Shimkus op Facebook een post deelde waarin hij het gedrag van Sherry Pie aan de kaak stelde. Ben, die Joey kende vanop de universiteit en veel bewondering had voor wat hij deed als dragartiest, kon aanvankelijk goed met hem samenwerken. “Maar toen ik in mijn laatste jaar zat, gebeurde er iets vreemds.”

“Ik kreeg een berichtje van een vriend dat er een prestigieuze auditie voor ‘Bulk’, een nieuw theaterstuk in New York zat aan te komen. Volgens hem was een van de rollen mij op het lijf geschreven. Bovendien had HBO ook interesse om het stuk te verfilmen. Ik was uiteraard dolenthousiast. Mijn vriend gaf me toen het e-mailadres van een zekere Allison Mossey, die me zou helpen bij mijn auditie.”

In de daaropvolgende weken mailden Ben en Allison heel erg vaak. “We bespraken mijn salaris, hoe vaak ik zou moeten repeteren, en wat er van mijn personage verwacht werd. Enkele van die scenes voelden voor mij persoonlijk heel erg seksueel en fout aan. Maar ik wilde zo graag doorbreken, waardoor ik mijn bezwaren aan de kant schoof. Ik oordeelde dat mijn ouders dit stuk nooit mochten zien, maar ik wilde wél een kans om dit op mijn cv te zetten.”

Na een tijdje werd Ben achterdochtig. “Soms hoorde ik haar dagen niet. Waarna ze me dan plots terugmailde om te zeggen dat ze geen toegang had tot het internet. Dat vond ik best vreemd, aangezien ze voor een groot castingbureau werkte. In New York nota bene. Uiteindelijk besliste ik om hen te contacteren. Zij bevestigden me dat ze nog nooit van Allison gehoord hadden.”

Waarna Ben vervolgens contact opnam met de vriend die hem het e-mailadres van Mossey had gegeven. “Hij vertelde me dat hij ook contact had met Allison, maar voor een andere productie. Ik zei dat hij onmiddellijk alle contact met haar moest beëindigen. Toen ik hem vroeg van wie hij dat adres had gekregen, bleek dat Sherry/Joe te zijn. Een vriendschap die volgens Joe echt was. Toen ik aan mijn vrienden begon te vertellen wat ik had meegemaakt, bleek dat er in mijn omgeving zes mensen het slachtoffer waren geworden van Allison. En, vreemd genoeg: waar Sherry naartoe ging, was ook Allison. Toen vielen de puzzelstukjes in elkaar.”

Niet de enige

Nadat Ben zijn verhaal naar buiten had gebracht, bleek dat er niet alleen slachtoffers waren gevallen in zijn vriendenkring. Ook verschillende andere aspirant-acteurs vielen ten prooi aan Sherry/Joey. Onder hen ook de Australiër Josh Lillyman. “Ik leerde Joey kennen en hij vertelde me dat hij de assistent was van Allison Mossey, een New Yorkse die castings deed voor HBO. Op het ogenblik dat ik met Joe in contact kwam, was Allison zogezegd bezig met de casting voor ‘Bulk’. Die show zou gaan over een man die zoveel steroïden neemt dat hij uiteindelijk niet meer in een kamer past. Joey zei dat ik voor mijn auditietape moest masturberen onder de douche. Ik heb dat ook gedaan, ja. Ik deed op dat punt alles wat Joe me vroeg. Hij had me al zoveel dingen gezegd over ‘Bulk’, dat ik volledig geloofde dat de show echt was en dat HBO dit op de buis wilde brengen. Ik weigerde pas toen hij voorstelde om me, om de scène te verbeteren, oraal zou bevredigen. En ik weigerde omdat ik hetero ben. Geen goede reden, nietwaar?”

Na een hele tijd kreeg Lillyman toch z’n twijfels. “Ik contacteerde het castingbureau waar Allison zogezegd voor werkte. Toen ik een berichtje kreeg dat ze nog nooit van haar gehoord hadden, was dat een zware klap. Het heeft me heel veel moeite gekost om dit alles te aanvaarden. ik probeerde die nare periode eenvoudigweg te begraven. Het was gebeurd, ik kon er niets meer aan veranderen.”

Mentale problemen als excuus

Nadat de beschuldigingen aan het adres van Sherry Pie steeds luider gingen klinken, zag de dragqueen zich genoodzaakt om haar verontschuldigingen aan te bieden. Dat deed ze in een post op Facebook. “Het spijt me dat ik zoveel trauma’s en pijn heb veroorzaakt”, klonk het. “Ik ben beschaamd en walg van mezelf. Tot mijn deelname aan ‘RuPaul’s Drag Race’ begreep ik niet hoe belangrijk mijn mentale gezondheid en zorg dragen voor mezelf in feite is.”

“Door mijn deelname aan de show heb ik geleerd hoe belangrijk het is om van jezelf te houden. Ik denk niet dat ik dat ooit heb gedaan. Ik heb hulp gezocht en ben in behandeling sinds mijn terugkeer naar New York. Ik wil me verontschuldigen tegenover iedereen die ik gekwetst heb met mijn daden. Daarnaast wil ik mijn spijt betuigen aan de andere dragqueens, de zender en de productie. Het enige dat ik nu kan doen is mijn gedrag veranderen. Dat is een stap die ik volledig zelf moet zetten.”

Iedereen boos

Niet dat de verontschuldigingen van Sherry Pie veel indruk maakten. Integendeel, heel wat vroegere fans keerden zich tegen de performer. “Hoe durf je mentale gezondheid te misbruiken om je daden goed te praten? Je bent een monster”, “Dus: Sherry Pie denkt dat alle nu in orde is? Ze moest zich schamen voor wat ze heeft gedaan!”, “Het is goed dat een beweging zoals #MeToo een stem geeft aan de slachtoffers van zo’n walgelijk individu. Mensen zoals Sherry Pie moeten gestraft worden!”

Dat laatste is ook het productieteam van ‘RuPaul’s Drag Race’ niet ontgaan. Toen de beschuldigingen tegen Sherry Pie aan het licht kwamen, was de show - die grotendeels op voorhand wordt opgenomen - immers al een eerste keer op antenne geweest. Zij zagen zich dan ook genoodzaakt om in te grijpen. Zo werd er beslist om Sherry Pie te diskwalificeren. “Omdat we het harde werk van de andere queens respecteren, zullen we het seizoen wel uitzenden. Sherry Pie zal echter niet te zien zijn in de reünie-aflevering, die later dit jaar zal worden opgenomen.”

