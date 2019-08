Ophef bij Amerikaanse 'Dancing With the Stars': oud-woordvoerder Trump neemt deel, presentator niet te spreken TDS

22 augustus 2019

17u28

Bron: ANP/FOX 0 TV Sean Spicer (47), de voormalige perswoordvoerder van president Donald Trump, doet mee aan de Amerikaanse versie van ‘Dancing With the Stars’. De medewerkers van de zender die het programma uitzendt zijn echter niet te spreken, meldt CNN. Bovendien lijkt ook de presentator van de show zich niet zomaar neer te leggen bij de deelname van Spicer.

Sean Spicer, die na zes maanden het veld moest ruimen als perswoordvoerder, had steeds een gespannen verhouding met de pers. Hij nam tijdens zijn ambt geregeld een loopje met de feiten. Zo hield hij bij hoog en laag vol dat de inauguratie van Trump de best bezochte inauguratie ooit was. Ondanks dat uit beelden duidelijk het tegenovergestelde bleek.

Medewerkers binnen de nieuwssectie van zender ABC beschouwen zijn deelname aan het dansprogramma alvast als ‘een klap in het gezicht’, zo schrijft CNN. “Spicer was vreselijk tegen zovelen van ons”, klinkt het. “Het is afschuwelijk dat hij in de show komt en daarvoor ook nog eens door de zender wordt betaald.”

Teleurgesteld

Ook Tom Bergeron, al jaar en dag de presentator van ‘Dancing With the Stars’, is teleurgesteld in de casting van Spicer. Hij trok met zijn bedenkingen naar Twitter, waar hij een uitgebreide verklaring deelde. Bergeron schreef onder meer hoe hij hoopte dat het nieuwe seizoen van ‘Dancing With the Stars’ een “vreugdevolle onderbreking zou zijn van ons uitputtende politieke klimaat en vrij van verdeeldheid.”

De presentator meent verder dat hij onlangs een ontmoeting had met de producenten van de show, waar Bergeron hen duidelijk maakte wat hij van Sean Spicer vond. “Ik verliet de lunch met de overtuiging dat we het eens waren”, schrijft hij. “Maar vervolgens (en vrij duidelijk) werd de beslissing genomen om, zoals we vaak in Hollywood zeggen, toch ‘een andere richting uit te gaan’.”

