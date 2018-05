Opgelet, spoiler! Actrice Mayim Bialik teleurgesteld over het huwelijk van Sheldon en Amy in 'The Big Bang Theory' TC

12 mei 2018

07u00 0 TV Wat een finale voor het elfde seizoen van 'The Big Bang Theory' in Amerika. Sheldon en Amy gaven elkaar immers het jawoord. Al blijft actrice Mayim Bialik een beetje met gemengde gevoelens achter. "Ik vond Amy niet mooi op haar huwelijk."

Seizoen 11 van 'The Big Bang Theory' kende een grootste finale in de States. Sheldon en Amy trouwden en deden dat met veel toeters en bellen. Maar net zoals elke bruid kampte actrice Mayim Bialik duidelijk met twijfels op haar 'huwelijksdag'. Meer nog, ze bleek ronduit teleurgesteld. "Ik vond dit niet Amy's mooiste dag", zegt ze. "Ik voelde me geen moment mooi tijdens de opnamen van die huwelijksscène. Ik had twijfels over die jurk. Ik speel nu al zo lang die rol... Ik denk dat Amy een mooiere had gekozen dan wat de kostuumafdeling van 'The Big Bang Theory' nu gedaan heeft. Bovendien was ik net enkele kilo's aangekomen. Ik oog echt zo dik in die jurk!" Heel wat Amerikaanse kijkers probeerden haar echter meteen op te beuren. "Meid, je zag er geweldig uit. Je straalde alsof het je eigen trouwpartij was. Reken maar dat Sheldon trots was op zijn bruid."