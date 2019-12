Operazangeres Eva Vanduren speelt cafébazin in ‘Thuis’ MVO

11 december 2019

08u03

Bron: GVA 0 TV Van het podium naar het kleine scherm: operazangers Eva Vanduren (26) is sinds dinsdagavond te zien als cafébazin Frederike in ‘Thuis’.

“Wie kijkt er vanavond naar ‘Thuis’?”, vroeg Eva haar volgers op Instagram, voor ze voor het eerst te zien zou zijn in de soap. “Is wel een leuke aflevering, denk ik...” Voor Eva is het niet alleen haar debuut in de reeks, maar ook op televisie. Ze kruipt in de huid van Frederike, de uitbaatster van Bar Madame. Dat café wordt in één keer ook een nieuw decor in de reeks, dat kijkers nog nooit eerder hebben gezien.

‘Thuis', van maandag tot vrijdag om 20u10 op Eén.