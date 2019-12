Operazangeres Eva Vanduren geniet van haar acteerdebuut in ‘Thuis’: “Eerst dacht ik nochtans: ‘Is het dít maar?’” Redactie

17 december 2019

13u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nu lijkt Frederieke nog een toevallige passante in ‘Thuis’, maar schijn bedriegt. De cafébazin gaat de komende weken wegen op de reeks. Nieuwkomer Eva Vanduren (26), operazangeres van opleiding, is dan ook trots op haar soapdebuut. “Dit wil ik de rest van mijn leven doen”, zegt ze.

Astrid Stockman bewees in ‘De Slimste Mens’ al dat ook operazangeressen goed op tv kunnen ‘pakken’. En Camille heeft toch maar mooi de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ gehaald met een operavertolking. Nu is het aan Eva Van­duren om furore te maken op tv. Nochtans had de geschoolde operastem geen tv-ervaring toen ze begin dit jaar aanklopte bij ‘Thuis’. “Ik ben deze zomer afgestudeerd van mijn opleiding klassiek muziektheater”, zegt Eva in een gesprek met het blad Dag Allemaal. “Ik heb al vaker opgetreden als sopraan, maar wilde het ook eens proberen als actrice in het fictiewereldje. Ik heb dan mijn kans gewaagd tijdens een open auditie van ‘Thuis’, zonder dat ze specifiek naar iemand op zoek waren.”

Met succes blijkbaar.

Na een paar maanden werd ik gebeld: er was een rol voor mij. Aanvankelijk was ik in de wolken, maar in de eerste scenario’s moest ik enkel pintjes tappen en koffie serveren. ‘Oei, is het dat maar?’, dacht ik. Maar al snel bleek dat mijn personage na een paar afleveringen een stuk belangrijker wordt.

Iets wat de kijker eerstdaags wel zal merken.

Jazeker. Zo’n tv-debuut is de droom van elke beginnende actrice, natuurlijk. (glundert) Er is een hele wereld voor me opengegaan. Ik weet nu al dat dit de richting is die ik uit wil. Meer nog dan zingen wil ik blijven acteren. Het liefst voor een camera en voor de rest van mijn leven.

Wil dat zeggen dat je eraan denkt om opera vaarwel te zeggen?

Neen, ik ga zeker niet ­helemaal stoppen met zingen. Zaterdag geef ik bijvoorbeeld een kerstconcert in Tessenderlo: ‘Kerst in de kerk’. En ik wil met een eigen familievoorstelling, ‘Een tamme Roos’, door Vlaanderen trekken. Hopelijk komt daar dankzij mijn prille tv-bekendheid nog meer volk op af.

Ondertussen heeft Frederieke met café Bar Madame zelfs haar eigen decor in ‘Thuis’.

Eerst dacht ik dat de Frens zou heropend worden, en dat mijn personage daar achter de toog zou staan. Maar het bleek om een nieuw café te gaan. Bar Madame heeft alles om uit te groeien tot een nieuwe ontmoetingsplaats voor heel wat personages. Frederieke is dan ook geen toevallige voorbijgangster. Ze springt niet alleen qua uiterlijk en karakter in het oog, maar zal ook op het verhaal wegen. Daar ben ik wel trots op.

Hoe werd je door de collega’s op de set ontvangen?

‘Thuis’ was mijn tv-vuurdoop. De zenuwen gierden door mijn keel. Maar het warme welkom en de luchtige sfeer achter de schermen stelden me meteen gerust. Al bleef ik nerveus: je zult maar alles verprutsen door een plateau glazen te laten vallen. Dat gebeurde gelukkig niet. (lachje)

Was jij al fan van ‘Thuis’?

Ja, al was ik door tijdsgebrek niet meer de trouwe kijker die ik als tiener wel was. Frank en Simonneke waren toen mijn favoriete personages, en nu mag ik naast Pol Goossen en Marleen Merckx acteren. Fantastisch! Sinds ik weet dat ik Frederieke mag spelen, ben ik - uiteraard - weer trouw op post. Samen met mijn vriend.

En met meer dan een miljoen andere Vlamingen.

Ik ben geschrokken van de impact van ‘Thuis’. Al na mijn eerste dag kreeg ik enorm veel reacties, veel meer dan ik verwacht had. Gelukkig zijn ze allemaal flatterend.

Frederieke komt dan ook erg vriendelijk over. Ze is joviaal en erg open.

Echt iemand die je als vriendin zou willen, hé. Ondertussen probeert iedereen mij de verhaallijnen te ontfutselen, maar ik heb zwijgplicht, natuurlijk. Mijn vriend en mijn ouders weten wél wat er staat te gebeuren. Maar ik weet dat zij hun mond kunnen houden. (lachje)