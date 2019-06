Openbare omroep wil niet opnieuw vijf jaar besparen: "VRT kost elke Vlaming maar 41 euro" Mark Coenegracht

21 juni 2019

00u00 0 TV De VRT heeft een sterk 2018 achter de rug. De openbare omroep bereikte elke week 2,7 miljoen kijkers, 3,1 miljoen luisteraars en 1,2 miljoen bezoekers op sociale media. In totaal gaf de VRT 444,3 miljoen uit, goed voor 41,2 euro per Vlaming. "Enkel de Grieken betalen nog minder. Ik nodig je uit om eens naar hun aanbod te kijken. En dan naar dat van ons", zegt CEO Paul Lembrechts.

Bij gebrek aan een nieuwe Vlaamse regering kreeg de pers gisteren de primeur van het jaarverslag van de VRT. Een kolos van liefst 175 pagina's met tabellen, verslagen, kleine en grote weetjes. Dat de omroep een verlies boekte van 3,2 miljoen euro had veel te maken met de 'moeder der sportzomers', met onder meer het WK voetbal en de Ronde van Frankrijk, en de verslaggeving over de gemeenteraadsverkiezingen. "Die rode cijfers zijn niet belangrijk, omdat we break-even moeten zijn over de periode 2016-2020", lichtte CEO Paul Lembrechts toe. De openbare omroep haalde zowat alle doelstellingen die de Vlaamse overheid hem oplegde, waaronder bijna elke Vlaming op weekbasis bereiken, focussen op informatie, cultuur en educatie, en sport en ontspanning brengen met maatschappelijke meerwaarde. Dat is volgens de topman sterk werk, want de voorbije jaren moest de VRT drastisch afslanken en besparen.

Pittig

In aanloop naar de onderhandelingen met de nog samen te stellen Vlaamse regering, maakte de VRT-top gisteren al duidelijk dat de nieuwe beheersovereenkomst voor 2021-2025 niet weer een grote ronde bezuinigingen kan betekenen. "De voorbije tien jaar is er 131 miljoen euro bespaard, zijn 450 personeelsleden afgevloeid en is de omroep omgevormd tot een strak en efficiënt bedrijf. De stofjassen zijn al lang verdwenen. Maar er zijn grenzen. Wat is het aanbod dat we moeten kunnen brengen om onze opdracht waar te maken? Dat moet de kernvraag zijn bij de komende gesprekken", zo maakte VRT-voorzitter Luc Van den Brande duidelijk. Het zouden best pittige onderhandelingen kunnen worden met die nieuwe regering. Want Vlaams Belang meldde in zijn verkiezingsprogramma terloops dat de VRT "best verkocht zou kunnen worden". En ook N-VA is eerder fan van een bescheiden rol voor de openbare omroep.

Sneu

Voorlopig maakt VRT-baas Paul Lembrechts zich nog geen zorgen. Noch over de toekomst van de VRT, noch over zijn eigen job. "Als we in de toekomst een belangrijke hefboom voor de samenleving willen blijven spelen, dan is de huidige publieke financiering onvoldoende. Met deze beheersovereenkomst kunnen we nu verder werken, maar voor 2020 is het afwachten, want er is uiteraard nog geen begroting. Er is ook nog geen nieuwe raad van bestuur. Die moet bekend zijn tegen januari volgend jaar. Wat mij betreft, ik heb een contract van onbepaalde duur. Ja, de politieke context is veranderd, maar voor mij is dat geen reden om te stoppen. Ik loop zelden of nooit weg van uitdagingen of moeilijke situaties. Ik wil eerst kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ik hoop en denk dat het belang van een goede, sterke openbare omroep wordt gedeeld door mensen die Vlaanderen goed gezind zijn. Zoals je weet, zijn dat er velen. Trouwens, besparen op de VRT, wat betekent dat? Wie zal en kan onze plaats innemen? Wie gaat dat doen? Niemand! Ik begrijp heel goed de problemen die commerciële tv-zenders nu hebben door verminderde reclame-inkomsten. Ik vind dat sneu voor hen. Ons vervangen zit er niet in."

VRT-baas verdiende 259.058,83 euro

De VRT meldt in zijn jaarverslag dat gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts vorig jaar een brutobezoldiging van 259.058,83 euro ontving. Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, kreeg een vergoeding van 27.490, 80 euro. Marc De Clercq (CD&V) woonde de meeste vergaderingen van de raad bij en kreeg daar 12.256,33 euro voor. Sihame El Kaouakibi (Open Vld) stuurde blijkbaar erg vaak haar kat, nam uiteindelijk ontslag en kreeg een schamele 1.575,45 euro.