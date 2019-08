Op setbezoek bij #LikeMe: “Afscheid is de rode draad van dit seizoen” SDE

16 augustus 2019

De opnames voor het tweede seizoen van de populaire Ketnetserie #LikeMe zijn van start gegaan. Onder andere Karen Damen kreeg een rol in de nieuwe reeks, die heel wat veranderingen belooft. Denk maar aan zotte locaties, een aantal stunts en vooral ook een andere focus: “Afscheid is de rode draad in dit seizoen", verklappen hoofdrolspelers Pommelien Thijs en Maksim Stojanac.