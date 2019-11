Op oudejaar lachen we met Kamal Kharmach MC

21 november 2019

00u00 0 TV Canvas heeft een opvolger voor Michael Van Peel en zijn eindejaarsconference op oudejaarsavond. De eer is weggelegd voor Kamal Kharmach (28). De komiek is vanavond te zien als jurylid in 'De slimste mens', en binnenkort tourt hij door Vlaanderen met zijn nieuwe show 'Mag ik even?'.

Op 5 december gaat die in Aarschot officieel in première. Een opvolger voor het jaaroverzicht van Geert Hoste, dat traditioneel op 1 januari op Eén was te zien, is er nog niet. Voor Kamal, die opviel in Humo's Comedy Cup 2014 en te zien was in programma's als 'De Drie Wijzen' en 'De Allesweter', is het naar eigen zeggen "een droom die uitkomt". "Raf Coppens en Geert Hoste waren de eerste comedians die ik heb leren kennen. Ik ben ook trots dat ik de eerste comedian met Marokkaanse roots in de Benelux ben die een eindejaarsconference mag doen."