Op deze manier verdwijnt dr. Alex Karev in 'Grey's Anatomy' OPGELET, DIT ARTIKEL BEVAT SPOILERS!

06 maart 2020

16u15

Fans van 'Grey's Anatomy' zullen donderdagavond ongetwijfeld een traantje weggepinkt hebben. In de Verenigde Staten werd namelijk de aflevering uitgezonden waarin het geliefde personage dr. Alex Karev verdwijnt. Acteur Justin Chambers speelde maar liefst 15 jaar die rol.

“Laat dr. Karev niet sterven”, vroegen fans massaal aan bedenkster Shonda Rhimes toen bleek dat het personage de reeks zou verlaten. Die wens werd alvast gerespecteerd. Karev vertrok richting Kansas om tijd door te brengen met z’n ex-vrouw Izzie Stevens, die de eerste seizoenen vertolkt werd door Katherine Heigl.

Alex kiest dus voor z'n ex en laat daarmee z’n nieuwe echtgenote Jo (vertolkt door Camilla Luddington) achter. In verschillende brieven doet de dokter de reden voor z’n vertrek uit de doeken. “Ik ben erachter gekomen dat Izzie een tweeling heeft. Mijn tweeling. Het zijn mijn kinderen”, schrijf hij naar z’n vrouw. “Je verdient veel beter, dit is officieel het ergste dat ik ooit gedaan heb. Ik hou van je, Jo. Echt waar. Maar ik hou ook van Izzie. Ik heb opnieuw contact met haar opgenomen en we zijn beginnen praten. Ze woont op een afgelegen boerderij in Kansas en het is hier geweldig. Ik heb nu de kans om dit gezin compleet te maken. Ik moet deze kinderen de familie geven die wij nooit gehad hebben. Ik hoop dat je iemand beter vindt dan mij. Het spijt me.”

Ander pad

Acteur Justin Chambers kijkt uit naar de toekomst na ‘Grey’s Anatomy’. “Er is geen goed moment om afscheid te nemen van een show en een personage die mijn leven hebben gedefinieerd over de afgelopen vijftien jaar”, vertelde hij in een interview. “De afgelopen tijd wilde ik andere rollen aannemen, en een ander pad in mijn carrière inslaan. Ik word binnenkort vijftig en ben gelukkig met mijn geweldige, aanmoedigende vrouw en vijf wonderlijke kinderen, dus nu is het de tijd.”