Op de set van de nieuwe VTM-reeks ‘Fair Trade’: "Een coltrui in deze temperaturen: afzien" Isabelle Deridder

25 juli 2019

00u00 5 TV Een donkere garage vol blitse bolides, een schimmige autohandelaar en twee agenten die aan de verkeerde kant van de wet verzeild raken. De Antwerpse onderwereld vormt het decor van de nieuwe VTM-reeks 'Fair Trade', met Peter Van den Begin, Ella-June Henrard en Kevin Janssens. "In deze temperaturen een coltrui dragen: da's afzien", klonk het gisteren bij de opnames.

'Fair Trade' is de nieuwe, prestigieuze misdaadreeks van regisseur en scenarist Marc Punt. De hoofdrollen zijn voor het kersverse koppel Kevin Janssens (39) en Ella-June Henrard (26). Zij kruipen in de huid van Walter en Robin, een politieduo dat na heel wat jaren dienst aan de verkeerde kant van de wet verzeild raakt. "Een jaar geleden kreeg ik telefoon van Marc Punt, die me vertelde dat hij een nieuwe reeks aan het schrijven was", legt Ella-June uit. "Hij had een personage bedacht waarvoor hij onmiddellijk aan mij moest denken. Ik ging er eerst van uit dat het om een kleine rol ging, tot ik het script onder ogen kreeg en zag dat het één van de hoofdrollen was. Robin is geen evident personage, maar net dat trok me erg aan. Ik maak mijn keuzes steeds op basis van het script en van wat ik met het personage kan, en dat was in dit geval twee keer positief. Ik zit in een luxepositie: ik kan momenteel echt nog voor rollen kiezen waar ik me goed bij voel. Dat is fijn."

Ogen uitgekeken

In dit geval dus een agente die - samen met haar kompaan - tipgever wordt voor criminelen. En zo komt het personage van Ella-June in contact met Patrick. "Patrick is een autohandelaar die vaak in de onderwereld van Antwerpen vertoeft", legt acteur Peter Van den Begin (54) uit, die de rol op zich neemt. "Ogenschijnlijk verkoopt hij alleen maar oldtimers. Heel tof, want ik heb er ooit zelf een tijdje over nagedacht om mij een oldtimer aan te schaffen. Toen de productie hier kwam aanrijden met een Corvette, heb ik wel eventjes mijn ogen uitgekeken, ja. (lacht) Uiteraard is Patrick niet alleen een autohandelaar, hij is ook betrokken bij de handel in cocaïne. Enfin, ge hoort het: ik mag opnieuw de bad guy spelen in een reeks van Marc Punt, nadat ik eerder al in de huid van Ray Van Mechelen kroop voor 'Matroesjka's'. Als Marc een schurk nodig heeft, dan sta ik blijkbaar bovenaan in z'n adresboekje. (lacht) Maar ik klaag daar niet over, want ik werk graag met hem samen. Hij is een goede regisseur en schrijft geestige, goede dialogen. Als acteur weet je dat je bij hem in goede handen bent."

Al is er één ding dat Punt uiteraard niet in de hand heeft: het weer. Zelfs wanneer wij de set bezoeken, om 11 uur 's ochtends, haalt het kwik al vlotjes 30 graden. "Momenteel valt het nog mee omdat we in een donkere garage filmen", vertelt Van den Begin. "Maar dat zal bij de opnames die later vandaag plaatsvinden niet meer het geval zijn. Daar komt bovendien nog eens bij dat we heel wat eerdere scènes gedraaid hebben in de winter, aangezien de opnames in februari gestart zijn. Waardoor ik dus veel rolkraagtruien, vesten en jassen moet dragen. Op zulke momenten moet je even doorbijten. Maar ik wil daar ook niet te veel over klagen, want ik ben uiteraard niet de enige die moet werken nu het zo warm is."

Plonsje, ijsje

"Ik denk dat ik straks, als de draaidag erop zit, ergens een plonsje in water ga doen of een ijsje eten om af te koelen", lacht Ella-June. "Want geloof me: een lange broek, een wollen trui én een jas is met deze temperaturen serieus zweten." Zaterdag lopen de opnames van 'Fair Trade' af. Wie benieuwd is naar het eindresultaat, moet wel nog even geduld uitoefenen. Voor de achtdelige dramaserie is nog geen uitzenddatum bekend. "Al denk ik wel dat het wachten van de kijkers beloond zal worden", besluit Henrard. "Het is een donkere reeks, maar er zit ook heel wat humor in. Ik denk dat het verhaal van 'Fair Trade' heel wat mensen zal aanspreken.”