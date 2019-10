Op de set van de nieuwe titelsong van ‘Familie’, geschreven door Niels & Wiels: "Dit wordt een hit, zeker weten" MC

02 oktober 2019

00u00 0 TV 'Familie' krijgt een nieuwe begingeneriek. Niels Destadsbader, die de titelsong samen met Miguel Wiels schreef, zong hem in. "Het is een leuk nummer dat meteen blijft plakken. Dit wordt een hit, zeker weten." De opnames van de begingeneriek vonden onlangs plaats in Antwerpen. Wij mochten exclusief mee op de set.

"Kürt! Ontspannen! Lachen! Sandrine! Lachen! Jullie zijn hier graag!" Regisseur Sam vuurt het bekende 'Familie'-koppel Lars en Véronique, gespeeld door acteurs Kürt Rogiers en Sandrine André, aan. Elk beeld moet perfect zijn. "Sandrine, we zijn hier nog graag. Ja, dat is de spontane lach. En actie..." Eén minuut later horen we dat de vijf seconden beeld zijn gelukt en dat de verliefde blik die er moest zijn, is ingeblikt. We zitten vier hoog in een chic appartement aan de Londenbrug in Anwerpen, met zicht op de Leien. De herfst heeft met grote kracht toegeslagen. Alles ligt er nat en kil bij. Maar op het terras staan Kürt en Sandrine in volle zomerse glorie te schitteren. Ze zijn mooi geschminkt, steken in stijlvolle kledij. Hij in kostuum, zij in bruine pantalon en gebloemde blouse. Ze lachen stralend in de camera.

Fier

De acteurs moeten het nu zonder de nieuwe song doen, al is die wel al volledig ingeblikt. "Weinigen zullen het nog weten, maar in 2008 maakte ik zélf deel uit van de bekendste 'Familie' van Vlaanderen", vertelt Niels Destadsbader. "Ik speelde toen Pim. Mijn eerste grote vuurdoop op televisie. Nu, elf jaar later, ben ik dus een beetje terug. Niet meer te zien, maar wel elke dag te horen. Mijn oma kijkt altijd, zij gaat hier sowieso mee uitpakken bij haar vriendinnen in het rusthuis." Na Koen Wauters en Stan Van Samang was het nu dus aan Niels om de begingeneriek in te zingen. Hij schreef die samen met Miguel Wiels, nadat ze eerder dit jaar ook al tekenden voor de titelsong van de Eén-soap 'Thuis'. "Zo'n 800.000 kijkers zullen elke dag van de week ons liedje horen passeren bij aanvang van 'Familie'. Da's toch iets om fier op te zijn. Of ik elke dag zelf ga meezingen? Dat laat ik liever over aan Niels, anders krijg ik problemen met mijn familie", voegt Wiels eraan toe. "De nieuwegeneriek richt opnieuw alle aandacht op de acteurs en hun personages, die we in hun alledaagse omgeving plaatsen en steeds weer plots in de lens laten kijken. Met de nieuwe en straffe song van Niels Destadsbader, goed voor een gegarandeerde radiohit, zijn we weer helemaal up-to-date", aldus creatief producer Wim Feyaerts. "Het is een leuke song die onmiddellijk blijft plakken", gaat Kürt Rogiers akkoord. "Mijn kinderen hebben hem al gehoord en waren meteen aan het meezingen. Da's voor mij het beste teken dat we goed zitten. Dit wordt een hit, zeker weten."

Elk detail telt

Intussen gaan de opnames met Kurt en Sandrine in Antwerpen verder. "We zijn hier echt een paar uur bezig met het inblikken van een paar seconden generiek. Het zal er straks poepsimpel uitzien, ik moet enkel zo spontaan mogelijk met Sandrine in de verte kijken en dan in de camera lachen, maar dat is een keimoeilijke job. Het is zeer gefocust werken, waarbij op elk mogelijk detail wordt gelet. Ligt het haar goed, valt het licht goed, is er genoeg wind? Simpel is anders", maakt Rogiers duidelijk. "Het is hard werken, ja", pikt collega Sandrine in, "maar wel fijn omdat we in een zeer gelukkige situatie op een dakterras worden gefilmd. Best spannend, ook al omdat je weet dat dit fragment alle dagen opnieuw te zien zal zijn." 's Middags verhuist het hele opnamecircus richting MAS, waar Benny (Roel Vanderstukken) en Jonas (David Cantens) in een tram worden gefilmd. De nieuwe generiek gaat meteen na de herfstvakantie, op maandag 4 november, in première.